أعضاء تمرد يعلنون دعمهم لـ” السيسي” في سلسلة بشرية أمام محافظة المنيا‎

نظم أعضاء حركة تمرد بالمنيا سلسلة بشرية أمام ديوان عام محافظة المنيا بشارع كورنيش النيل، للتأكيد على دعمها للفريق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وشارك في السلسلة عدد من منسقي الحملة والفتيات والأطفال ، حاملين لافتات عليها صورًا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، المشير عبد الفتاح السيسي، وأخرى مكتوب عليها “نعم للسيسي رئيسًا لمصر – تمرد تدعم السيسي رئيسًا لمصر “.

وقال محمد مختار منسق الحملة بالمنيا، إن الحركة مستمرة في دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية، والذي جاء تلبية لنبض الشارع المصري، مؤكدًا أن الحملة ستعمل دائمًا على تحقيق مطالب الشعب وتدعيم خارطة الطريق .