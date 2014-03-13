أهالي “أم برق” يقدمون الشكر لمحافظ المنيا على تشغيل المدرسة الإعدادية بالقرية

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لاهالى القرية بديوان عام محافظة المنيا حيث عبر الأهالي عن سعادتهم باستكمال الجهود حتى تم الانتهاء من إنشاء المدرسة بالجهود الذاتية والحصول على الموفقات لتجهيزها بالأثاث وتشغيلها بشكل مؤقت لحين انتهاء هيئة الأبنية من إتمام باقي الاشتراطات لخدمة أبناء القرية الذين كانوا يعانون مشقات السفر للقرى المجاورة يومياً.

وكلف المحافظ رئيس مدينة ملوى بدراسة مطالب أهالي القرية بإنشاء مكتب بريد بالقرية لخدمة الأهالي وصرف المعاشات والحصول على الخدمات البريدية وقدم الأهالي عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مكتب البريد.