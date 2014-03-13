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أهالي “أم برق” يشكرون محافظ المنيا على تشغيل المدرسة الإعدادية بالقرية‎

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أهالي “أم برق” يشكرون محافظ المنيا على تشغيل المدرسة الإعدادية بالقرية‎ أهالي “أم برق” يشكرون محافظ المنيا على تشغيل المدرسة الإعدادية بالقرية‎

اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا

قدم أهالي قرية “أم برق” التابعة للوحدة المحلية لقرية دروة مركز ملوي الشكر للواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة على بدء تشغيل المدرسة الإعدادية على مساحة 1238 متراً  مربعاً والتي كانت مطلب شعبي لأهالي القرية طوال العامين الماضيين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأهالى القرية  بديوان عام محافظة المنيا، حيث عبر الأهالي عن سعادتهم باستكمال الجهود حتى تم الانتهاء من إنشاء المدرسة بالجهود الذاتية والحصول على الموفقات لتجهيزها بالأثاث وتشغيلها بشكل مؤقت لحين انتهاء هيئة الأبنية من إتمام باقي الاشتراطات لخدمة أبناء القرية الذين كانوا يعانون مشقات السفر للقرى المجاورة يومياً.

وكلف المحافظ رئيس مدينة ملوى بدراسة مطالب أهالي القرية بإنشاء مكتب بريد بالقرية لخدمة الأهالي وصرف المعاشات والحصول على الخدمات البريدية وقدم الأهالي عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مكتب البريد.

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