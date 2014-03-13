إصابة عاملين في مشاجرة بسبب خلافات علي مقهي بسوهاج‎

أصيب عاملين في مشاجرة بسبب خلافات علي مقهي بسوهاج، تبلغ لمركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية البربا – دائرة المركز

انتقل قيادات قطاع الجنوب وإدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز

· بالفحص تبين أنها بين كل من :-

[ طرف أول – عائلة مبارك ]

1- حاتم علي الله رسلان سن 35 عامل مصاباً ” بكدمات متفرقة في اليد اليسري والظهر ”

2- هشام عبد الحليم رسلان سن 25 عامل مصاباً ” بجرح سطحي بمقدمة الرأس ”

3- شبيب محمد رسلان سن 14 طالب

[ طرف ثان – عائلة الصباح ]

1- محمود خلف رياض وشهرته ” وائل ” سن 24 عامل

2- علي عز الدين أعمر سن 35 عامل

3- أحمد عز الدين أعمر سن 18 عامل

4- رياض خلف رياض سن 23 عامل

5- خالد محمود عبد العزيز سن 23 عامل

· الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلاف علي مقهى

· تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الأول ومن الثاني حتى الأخير من الطرف الثاني وبسؤال الطرف الأول أتهم الثالث من الطرف الثاني بأنه وأثناء قيادته دراجة بخارية اصطدم علي رسلان عبد العال

> مما نتج عنه حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدوا فيها عليهم بالضرب بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة في الهواء من أسلحة نارية كانت بحيازتهم

· كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2599 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف