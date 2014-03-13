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وزير الرى يشهد حفل تخريج متدربين إثيوبيين

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وزير الرى يشهد حفل تخريج متدربين إثيوبيين وزير الرى يشهد حفل تخريج متدربين إثيوبيين

شهد الدكتور محمد عبد المطلب ، وزير الموارد المائية والرى ، مساء اليوم الخميس، حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية التى عقدتها الوزارة لـ9 متدربين إثيوبيين، بمركز التدريب فى القاهرة، ضمن بروتوكول التعاون المصرى الإثيوبى ، لتدريب الإثيوبيين على كيفية إنشاء الآبار وتنظيف الحشائش.

وأكد عبد المطلب، أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأبدية، وأن حريصة على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل ، الى جانب العمل إتجاه الصالح العام لكافة الدول، بالإضافة الى تفعيل آليات وبرامج التدريب والإستثمار على المستويين الإقليمى والدولى ،والمساهمة الجادة فى رفع القدرات.

وأوضح ، أن تلك الدورات تهدف إلى نقل الخبرات المصرية ، إلى الأشقاء بدول حوض النيل ، وخاصة فى مجال تنمية الموارد المائية، وإنشاء السدود الصغيرة ، وحصاد الأمطار ورفع القدرات التدريبية لتلك الكوادر، ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال إدارة الموارد المائية.

كما تأتي الدورة فى إطار أنشطة مشروع التعاون الفنى بين مصر وإثيوبيا فى مجال التدريب وبناء القدرات، والذى تم توقيع مذكره تفاهم بين الوزارتين فى 2011 ، وتشمل المذكره العديد من المجالات فى شكل منح دراسية فى مجال هندسة الموارد المائية والهيدرولوجيا، والرى والصرف ، وكذلك تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى ، فى مجال الإداراة المتكاملة ونظم الرى الحقلى ومجال التنبؤ، وتحليل نتائج النماذج الهيدروليكية والرياضية.

من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين ، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى ، أن من أهم مكونات المشروع تنمية الأبحاث الفنية المتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات بين جامعة اديس ابابا ، والمراكز البحثية المتخصصه بالوزارة ، حيث جارى حالياً التنسيق مع الجانب الأثيوبى لإعداد التصميمات المعمارية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ، بهدف إنشاء معمل الابحاث الهيدروليكى بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا .

أ ش أ

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