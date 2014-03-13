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المهن الموسيقية تدعو منير ومدحت صالح والحجار لاجتماع عاجل ومناقشة أمور النقابة

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المهن الموسيقية تدعو منير ومدحت صالح والحجار لاجتماع عاجل ومناقشة أمور النقابة المهن الموسيقية تدعو منير ومدحت صالح والحجار لاجتماع عاجل ومناقشة أمور النقابة

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ، برئاسة الفنان مصطفى كامل ، عقد إجتماع عاجل داخل النقابة خلال الفترة القادمة ، حيث يتم  دعوة عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء في .

وقال طارق مرتضى ، المستشار الإعلامي للنقابة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إن الإجتماع سيتم فيه شرح كافة الأمور التي تجري في النقابة حاليا، بالإضافة إلى شرح مخطط إيمان البحر درويش ، للتعدي على النقابة وإصراره على تمسكه بمنصب نقيب الموسيقيين بالرغم من موقف الجمعية العمومية ، التي أعلنت سحبها الثقة منه .

وأضاف مرتضى ، أن مجلس النقابة بالكامل قرر أنه سيلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتوصيات ، التي سيتم الإتفاق عليها في الإجتماع ، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة كل من الفنان محمد منير، علي الحجار،الموسيقار حلمي بكر،مدحت صالح،هاني شاكر،دكتور جمال سلامة،دكتور محمد علي سليمان،دكتورة إيناس عبد الدايم،هاني مهنى ،والفنانة نادية مصطفى وآخرين لحضور الاجتماع .

وأشار مرتضى إلى أن الفنان مدحت صالح ، كان أول من وافقوا على هذه الفكرة ورحب بها ، وقال إنه سوف يدعو كل رموز الغناء في مصر لحضور هذا الاجتماع.

 

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