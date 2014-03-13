إزاحة الستار عن تمثال عباس محمود العقاد في جامعة البحوث الوطنية الروسية

أزاح السفير المصري في موسكو ، الدكتور محمد البدري الستار ، عن تمثال الأديب والمفكر المصري ، عباس محمود العقاد في جامعة البحوث الروسية في الذكري المائة وخمسة وعشرين على ميلاد هذا الأديب العظيم، والذي قام بنحته د. أسامة السروي رئيس المكتب الثقافي المصري في موسكو.

وقد القى البدري كلمة ، شدد خلالها على ما يمثله العقاد ، من قيمة فكرية وأدبية رفيعة ، حيث إستطاع أن يخلق التوازن الجميل بين الفكر والأدب واللغة، مما جعله قيمة مضافة عظيمة في للأدب العربي، كما شدد البدري على أهمية البعد الثقافي في دعم العلاقات المتأصلة بين مصر وروسيا، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات تقرب الشعوب بعضها البعض.

> من جانبه أكد رئيس الجامعة ، على ترحيبهم وتقديرهم الشديد لإستقبال جامعتهم تمثالاً لهذا الأديب العظيم، مؤكدين تقديرهم العظيم للعلاقات بين مصر وروسيا ، سواء في بعدها الثقافي أو في الأبعاد الأخرى ، والتي يتوقعون أن تأخذ آفاقاً جديدة ، خلال الفترة القادمة، وأكد على أن الشعب الروسي يقدر القيمة الثقافية والفكرية المصرية، وحرص الشعب الروسي على الانفتاح على هذه الثقافة.

أ ش أ