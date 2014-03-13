روسيا تبدأ تدريبات عسكرية اليوم قرب أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها بدأت تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في خطوة قد ينظر إليها على أنها استعراض للقوة في المواجهة بشأن القرم مع كييف والغرب.

وأكدت وزارة الدفاع بدء التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة 8500 جندي من المدفعية بعدما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عربات عسكرية تتحرك في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها أن التدريب يشمل عددا كبيرا من قطع المدفعية ومنصات إطلاق متعددة الفوهات لصواريخ جراد وهاريكين وتورنادو.

وتشارك في التدريبات أيضا مدافع هاوتزر ونونا ومدافع مضادة للدبابات من طراز رابير والهدف هو تعزيز التعاون بين وحدات المشاة الراكبة والدبابات وووحدات الهجوم الجوي والبحري.

وذكر البيان أن أحد التدريبات سيشمل إطلاق النار على عدو تقليدي من مسافة تصل إلى 15 كيلومترا وستجرى نصف التدريبات أثناء الليل.

وكانت سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية قد تمت دون إراقة دماء لكن التوتر يتصاعد في المنطقة بعد قرار برلمان إقليمي موال لروسيا اجراء استفتاء يوم الأحد على الانضمام لروسيا. ويقول الغرب وكييف إن الاستفتاء غير شرعي.

وأجرت القوات المسلحة الروسية تدريبات أكبر بكثير في المنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية الشهر الماضي مما أثار قلق الغرب وكييف وسبب مخاوف في مناطق شرق أوكرانيا حيث توجد أغلبية ناطقة بالروسية.