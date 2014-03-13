صعود الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل مخاوف أوكرانيا وروسيا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر متجاوزة 1370 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس مواصلة مكاسبها في الجلسة السابقة حيث عزز التوتر السياسي في أوكرانيا جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف مقابل اليورو.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على إطار عمل لأول عقوبات من جانبه على روسيا منذ الحرب الباردة في علامة على التضامن مع واشنطن في مسعاها لمعاقبة روسيا على سيطرتها على منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يوم الخميس إن روسيا تواجه خطر تكبد أضرار سياسية واقتصادية “هائلة” إذا رفضت تغيير نهجها بخصوص أوكرانيا في أقوى تصريحات لميركل منذ بدء الأزمة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر ايلول بلغ 1374.85 دولار للأوقية وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.4 في المئة إلى 1371.50 دولار للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس تسليم ابريل نيسان 1.40 دولار إلى 1371.90 دولار للأوقية.

وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.37 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1472.49 دولار للأوقية وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.5 بالمئة مسجلا 773.47 دولار للأوقية.