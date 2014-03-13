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اليورو يرتفع لأعلى مستوى في عامين ونصف بفعل طلب الباحثين عن ملاذ آمن

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اليورو يرتفع لأعلى مستوى في عامين ونصف بفعل طلب الباحثين عن ملاذ آمن اليورو يرتفع لأعلى مستوى في عامين ونصف بفعل طلب الباحثين عن ملاذ آمن

سجل اليورو ذروة جديدة في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس حيث نالت المخاوف بشأن النمو الصيني والتوتر السياسي في أوكرانيا من محاولة تعاف للأصول التي تنطوي على مخاطر.

وسجل اليورو 1.3967 دولار وبدا في طريقه لاختبار مقاومة فنية عند 1.40 دولار في علامة محتملة على أن العملة تستعيد وضعها كملاذ آمن عقب أزمة الديون السيادية الطويلة بمنطقة اليورو.

ويكتسب التعافي الاقتصادي بالمنطقة قوة دافعة فيما يبدو حتى في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغطا لمزيد من التيسير في السياسية النقدية للتصدي لمخاطر انكماش الأسعار.

وقال إيان ستانرد الخبير الاستراتيجي لدى مورجان ستانلي في لندن “الرسائل السياسية والبيانات تدعم اليورو ونعتقد أن هذا سيسمح له بمواصلة الصعود.”

وارتفعت أيضا عملات آخرى تعتبر ملاذا آمنا تقليديا حيث واصل الفرنك السويسري مكاسبه مقابل الدولار إلى 0.87095 فرنك وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2011. وصعد الين الياباني أيضا.

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