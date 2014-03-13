عصمت السادات: قرار إنسحاب عنان “صائب وفي صالحه”

أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، محمد أنور عصمت السادات، بقرار الفريق سامي عنان ، الإنسحاب من السباق الرئاسي، معتبرا أنه قرار صائب جاء في توقيت مناسب للغاية ، وأن عنان نجح في تقدير الموقف وموازنة الأمور، حيث كان قراره متوقعا حافظ به على التماسك الوطني.

> وأوضح السادات ، في تصريح صحفي اليوم الخميس ، أن عنان بالرغم مما تعرض له من تشكيك وإتهامات ، إلا أنه فى النهاية ينتمي للمؤسسة العسكرية ، ذات التاريخ الوطني المحترم، وأنه إنسحب من منطلق أن “الرجوع للحق فضيلة”، مؤكدا أن قرار الإنسحاب يعد في صالح عنان ، الذي لم تكن المؤشرات تصب في صالحه في هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن.

أ ش أ