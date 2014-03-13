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“المؤبد” لبلطجى بالغربية لتورطه في أعمال العنف وحيازة أسلحة نارية

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“المؤبد” لبلطجى بالغربية لتورطه في أعمال العنف وحيازة أسلحة نارية “المؤبد” لبلطجى بالغربية لتورطه في أعمال العنف وحيازة أسلحة نارية

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات طنطا, فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين وحيد عبد السلام, ومحمد رفاعى وأمانة سر هيثم علوانى بمعاقبة مصطفى الطريجى “بلطجى” مسجل خطر أعمال عنف وممارسات إرهابية, ضد الأهالى العزل وحيازة سلاح آلى, فى قرية محلة مرحوم التابعة لدائرة مركز طنطا بالسجن المؤبد 25 عاماً مع الشغل والنفاذ.
> كما قضت المحكمة فى نفس القضية بالسجن 3 سنوات على كلاً من شقيق المتهم إيهاب الطريجى, وحمادة الصاوى, وبيومى رجب, ومحمد إبراهيم, وعبد القادر السيد، وبراءة حازم درويش وإبراهيم عباس وشقيقيه أسامة وخالد.

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