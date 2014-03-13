بيان حقوقى: مكتب شكاوى رئيس الجمهورية رفض تسلم شكوى "العربية للإصلاح"

قال المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن مكتب شكاوى رئيس الجمهورية رفض استلام شكوى مقدمة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والخاصة بالقبض على أحد الأطفال، وحبسه احتياطيا.

وأوضح بيان للمنظمة اليوم أن محامية من المنظمة حضرت إلى مكتب شكاوى رئيس الجمهورية بعابدين لتسلميه شكوى خاصة بأحد الأطفال المقبوض عليه من تاريخ 19/12/2013 بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان بالرغم من تحريات الأمن الوطنى التى أثبتت عدم انتمائه لتلك الجماعة كما مدون بأوراق التحقيقات، مشيرا إلى أن الطفل الحدث المقبوض عليه يبلغ من العمر 17 عاما بالصف الثانى الثانوى ويخشى عليه من ضياع مستقبله .

وأكد البيان أن أسباب الرفض بمكتب شكاوى رئيس الجمهورية جاءت بأنهم غير مختصين بذلك وأن النيابة العامة هى صاحب الاختصاص.

ونوهت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن ذلك يعتبر أول سابقه من نوعها فى عدم استلام شكوى من منظمة حقوقية واضطرت المنظمة إلى إرسال الشكوى عبر مكتب التلغراف، وان هذا لم يحدث فى عهد الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق محمد مرسى ولم يحدث أن تمت مثل تلك الواقعة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المنظمة كانت تتمنى أن يتم تلقى الشكوى وبحثها خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية بالإفراج عن الأطفال والطلبة المقبوض عليهم ومازالوا رهن الحبس الاحتياطى .

وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى رئيس الجمهورية بفتح باب التحقيق فى عدم تلقى الشكوى الخاصة بالمنظمة واعتبار ذلك إهدارا لمنظومة حقوق الإنسان فى مصر – على حد قول البيان.