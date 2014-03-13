تجديد حبس المُجند المتهم بقتل ضابط الأمن المركزي بـ”دهشور”

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس المجند المتهم بقتل ضابط برتبة نقيب، داخل قطاع الأمن المركزي بدهشور 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمجند تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالحادث في كامل وعيه العقلي، وليس مضطربا نفسيًا أو عقليًا، وأفاد خلال التحقيقات أنه لا ينتمي إلى تيار سياسي أو فكرى معين، وأن الضابط الشهيد كان يعامله جيدا ولا يسيء إليه بالإضافة إلى أنه ليس رئيسه المباشر من الأساس لكنه قتله.

وأوضحت التحقيقات رفض المتهم الإفصاح عن سبب قتل المجنى عليه على وجه الخصوص، وقال إنه لا يعرف لماذا قتله، وتبين من مناقشته أن لديه أفكارًا ومعتقدات مشوشة ضد الضباط وقادة الأمن لكنه غير مختل عقليًا.

وأفادت التحقيقات أيضا بأن الشهود من المجندين فوجئوا، أثناء وجودهم بالمعسكر، بالمجند المتهم يسرع تجاه الضابط أثناء مروره أمامه ويشهر سكينا ويصرخ ثم سدد طعنة في ظهر الضابط الذي سقط على الأرض غارقًا في دمائه وسط ذهول من المجندين، وحاول المجند المتهم تسديد طعنة أخرى للضابط أثناء رقوده على الأرض، ما دفع أحد الضباط الآخرين لإطلاق رصاصتين على قدم المجند أسقطتاه على الأرض وسقط السكين من يديه، وتم التحفظ عليه وعلى أداة الجريمة.