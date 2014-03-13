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ماذا تفعل زينب أسامة بعد انتهاء "ستار أكاديمي"؟

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ماذا تفعل زينب أسامة بعد انتهاء "ستار أكاديمي"؟ ماذا تفعل زينب أسامة بعد انتهاء "ستار أكاديمي"؟

أكدت زينب أسامة التي حازت على المركز الثاني في "ستار أكاديمي 9" مشاركتها في البرنامج الجديد "أحلى سنين عمرنا " الذي سيبث قريباً على قناة CBC.
وقالت زينب في اتصال هاتفي مع "سيدتي نت" أنها "وافقت على المشاركة في البرنامج الجديد، وسيشارك معها العديد من الوجوه التي عرفها الجمهور في مواسم ستار أكاديمي المتعددة " .
وتجدر الإشارة أن البرنامج الجديد سيقدم تابلوهات وأغان طربية، بأصوات شبابية جديدة .

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