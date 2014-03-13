"الأخطار الجيو بيئية للمناطق الأثرية بالمنيا" ندوة بجامعة حلوان

نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، الندوة الأولى لمشروع "الأخطار الجيو بيئية للمناطق الأثرية بمحافظة المنيا"، والممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمى.

وحضر الندوة الدكتور زين العابدين محمد كمال ممثلاً عن محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين إبراهيم، والدكتور مجدى علام، والدكتور أحمد سلامة نيابةً عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة.

وقال ماجد نجم، نائب رئيس الجامعة، إن فكرة هذا المشروع البحثى أتت من الأخطار الجيو بيئية المتعددة التى تعانى منها محافظة المنيا، فى حين أن المحافظة ترقى لأن تحتل المركز الثانى مباشرةً بعد الأقصر كمركز سياحى متميز، متمنياً أن تضيف توصيات هذا المشروع البحثى الكثير فى مجال الجغرافيا فى ظل وجود هذه الكوكبة من العلماء .

ورحبت الدكتورة سهير عبد السلام، بالحضور من وزارة البيئة ومحافظة المنيا، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدة أنه يجب على كل فرد خدمة الوطن، من مجاله، حيث نعمل هنا على حماية الآثار من المخاطر الجيو بيئية، فلم يعد دور الجامعة قاصراً على المجال التعليمى فقط، وإنما لها دور بحثى وخدمى قوى فى المجتمع، لذا تقوم كلية الآداب من خلال هذا المشروع البحثى بالتوعية بكيفية الحفاظ على آثارنا من المخاطر الجيو بيئية التى تهددها.

وأكد الدكتور أحمد سلامة، أن مصر لها موقع متميز وحضارة تتميز بقيمة عالمية وينبغى علينا أن نعمل للمحافظة على آثارنا من المخاطر الطبيعية والبشرية، التى لا تقدر بثمن، ولا يمكن تعويضها، لذا تعمل الوزارة بجدية للحفاظ على المناطق الأثرية فى مصر، مبدياً سعادته بتواجده فى جامعة حلوان.

وأبدى الدكتور زين العابدين محمد سعادته لتمثيل محافظة المنيا التى تعد من أكثر المناطق ثراء بالآثار الفرعونية، واليونانية والقبطية والإسلامية، والتى يجب دراسة كيفية حمايتها من المخاطر الجيو بيئية، شاكراً جامعة حلوان على مجهوداتها فى هذا المجال فى ظل حضور كوكبة من العلماء والباحثين.

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