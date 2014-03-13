بالفيديو - أبو السعود يتصدى لانفرادين ويحرم الإسماعيلي من التسجيل

تصدى محمود أبو السعود حارس فريق القناة لانفرادين من لاعبي الإسماعيلي ليحرم الدراويش من افتتاح التسجيل مرتين.

وجاءت الكرة الأولى في الدقيقة 11 بعد أن استغل صالح موسى لاعب الإسماعيلي سوء تمركز مدافعي القناة لينفرد بأبو السعود قبل أن يسدد الكرة ولكن حارس الأهلي المعار استطاع التصدي.

وفي الدقيقة 14 انفرد محمد زيكا أيضا بمحمود أبو السعود قبل أن يسدد الكرة بقوة ولكن حارس القناة استطاع التصدي لها وحولها إلى ركنية.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإسماعيلية في انطلاق مباريات الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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