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12 إطلالة لتتألقي بحجابك في الصيف

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12 إطلالة لتتألقي بحجابك في الصيف 12 إطلالة لتتألقي بحجابك في الصيف

احتفلي بقدوم الصيف بمجموعة جديدة من الملابس الخفيفة والمريحة والمناسبة للحجاب. لكن احذري أن يدفعك هاجس البحث عن الراحة والأقمشة الخفيفة إلى التخلي عن معايير الأناقة، خصوصاً أن لا ارتباط بين المعيارين، بدليل وجود العديد من الأقمشة الخفيفة والمناسبة للصيف، والقادرة على منحك إطلالة محتشمة وأنيقة، ومنها الحرير والشيفون.


أهمّ النصائح لإطلالة الصيف بالحجاب:

ـ استخدمي شيلة أو غطاء رأس خفيف.

ـ حاولي قدر الإمكان اختيار الألوان الفاتحة، واختاري منها ما يناسب لون بشرتك.

- اعتمدي إطلالة مريحة من حيث القماش والقصات (الأقمشة الخفيفة تسمح بتبريد الجسم، أما القصات المريحة فتخفف الشعور بالانزعاج من الحرّ).

- احذري اختيار الملابس الفاتحة مع الحجاب الفاتح.

- اعتمدي ألوان الباستيل المناسبة للصيف والتي تناسب الجميع.

- ابتعدي عن تنسيق الطلّة والحجاب بنفس اللون، كاختيار الحذاء والحقيبة باللون نفسه، ما يجعل مظهرك واحداً، من الرأس حتّى أخمص القدمين، كأنّما كُسيت بلون واحدٍ.

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خلال جولة على عالم أزياء المحجبّات، لفت نظرنا مجموعة مميّزة من موقع "كايرا" مناسبة لإطلالة الصيف، فما هو رأيك؟

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