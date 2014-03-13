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9 أبريل .. الحكم علي 18 منتمي لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف باشتباكات شبرا

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9 أبريل .. الحكم علي 18 منتمي لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف باشتباكات شبرا 9 أبريل .. الحكم علي 18 منتمي لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف باشتباكات شبرا

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، منذ قليل ، حجز محاكمة 18 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان  في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة شبرا في يوليو الماضي ، و ذلك للنطق بالحكم بجلسة 9 ابريل المقبل.

كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا، في يوليو الماضي.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام .

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