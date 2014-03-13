الأوقاف تبدأ حصر المساجد والزوايا المطلوب ضمها للوزارة بالمحافظات

بدأت وزارة الأوقاف فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضم جميع المساجد والزوايا في مصر إلى الوزارة ووضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار .

وأوضح الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الخميس” أن الوزارة بدأت في حصر المساجد والزوايا بمختلف محافظات الجمهورية والعاملين بها من خطباء أو آئمة للبدء فى إجراءات ضمها للوزارة .. مبينا أن الضم سيكون دعويا فى البداية بتلبية احتياجاتها من خطباء الوزارة سواء المعينين أو بالمكافآة من أجل ضبط العمل الدعوي والابتعاد بالمساجد عن أي خلافات مذهبية أو سياسية أو حزبية .

وأضاف الشيخ عبد الرازق أنه يتم حاليا إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظات بالتنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية ، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف خلال شهر من الآن .

وأشار إلى أنه سيتم اختيار مجلس إدارة للمسجد أو الزاوية التي يتم ضمها للوزارة للإشراف على شئونه وتولى مسئولية الدعوة بها بالتنسيق مع الوزارة حتى لا يعتلى المنبر إلا خريجي الأزهر والمؤهلين دينيا وعلميا .