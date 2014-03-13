لأول مرة بتاريخ الأوبرا ..”منصور” يرفض الجلوس بمقعد الرئاسة ويجلس وسط الجمهور باحتفالات عيد الفن

رفض الرئيس عدلي منصور، الجلوس بالمقعد المخصص للرئاسة باحتفالات عيد الفن، بدار الأوبرا المصرية، وأصر أن يجلس بالصف الأول مع الجمهور، وتعد هذه هى المرة الأولى بتاريخ الأوبرا المصرية التي يرفض فيه الرئيس الجلوس بالمقعد المخصص له .

أكدت مصادر خاصة لـ “أونا”، أن الرئيس عدلي منصور رفض الجلوس على المقعد المخصص للرئاسة بدار الأوبرا، لأنه نفس المقعد الذي جلس فيه مبارك من قبل .

>جدير بالذكر أن نجوم الفن يحتفلون اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية بعودة ”عيد الفن” بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تم إلغاؤه عام 1981 .

ويعود سبب إلغاء عيد الفن إلى عام 1981، حينما اعترض رئيس اتحاد الفنانين آنذاك الكاتب الكبير سعد الدين وهبة على عدم حضور رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات ليسلم الفنانين المكرمين الدروع والجوائز، وقرر السادات وقتها إنابة نائبه “محمد حسني مبارك” وقتها، أدى هذا الموقف انقسامات داخل صفوف الفنانين فمنهم من اتفق مع رأي وهبة ورأى ان هذا التصرف إهانة للفن، والبعض الآخر التمس العذر للسادات، خاصة وانه كان قد حضر العام السابق حفلين أُقيما لعيد الفن.

ومن المقرر أن يتم غدا تكريم 10 فنانين منهم من رحل عن عالمنا وآخرون مازالوا بيننا، اشتركوا جميعا في صنع تاريخ الفن وإثراء الحياة الفنية، ويبدأ الحفل بكلمة رئيس اتحاد النقابات الفنية، ثم كلمة وزير الثقافة، ويليهما كلمة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بعدها يتم عرض فيلم قصير عن المكرمين، ويلقي عدد من الفنانين رسالة فنية إلى العالم ويقدم هذه الرسالة ”عزت العلايلي، فاروق الفيشاوي، يسرا، ليلى علوي، هاني سلامة، هاني رمزي، والمطرب محمد محسن”.

وتختتم احتفالية ”عيد الفن” المطربة أنغام، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، حيث يقدم كل منهما على مدار ساعة كوكبة من أجمل الأغاني.