الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تواصل حالة عدم الاستقرار الجوي غدا التأثير على الدولة ليكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم وتزداد السحب على مناطق متفرقة تكون مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح .. جنوبية شرقية / 25 - 40 كم/ ساعة على المناطق الشمالية والشرقية وتكون شمالية غربية /22 - 38 كم/ ساعة على المناطق الغربية تصل 50 كم / ساعة احيانا فوق البحر.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 24 60 20 .

> دبي 31 24 60 15 .

> الشارقة 30 25 55 15.

> عجمان 31 25 60 20 .

> أم القيوين 30 24 65 25

> رأس الخيمة 29 25 65 45 .

> الفجيرة 27 22 80 55 .

> العين 28 22 55 15 .

> ليوا 26 22 75 35 .

> الرويس 25 24 75 30 .

> السلع 26 23 70 25.

> دلما 24 21 75 55 .

> طنب الكبرى 29 24 70 35 .

> طنب الصغرى 29 24 70 35 .

> أبوموسى 30 25 70 30.



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