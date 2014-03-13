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إيجواين: تسجيل هدفا في بورتو سيكون حاسما للتأهل

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إيجواين: تسجيل هدفا في بورتو سيكون حاسما للتأهل إيجواين: تسجيل هدفا في بورتو سيكون حاسما للتأهل

/أ ش أ/ أكد الأرجنتيني جونزالو إيجواين نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي أن تسجيل الفريق هدفا في مرمى نادى بورتو خارج ملعبه سيكون مهما للغاية في المواجهة بين الفريقين في إطار الدوري الأوروبي.

وقال إيجواين في مؤتمر صحفي في استاد دراجاو ببورتو "يجب أن نتوخى الحذر في الدفاع ، فبورتو يمتلك خط هجوم قوي للغاية".

وأضاف "من الواضح أن تسجيل هدف خارج الأرض سيكون حاسما ولكن يجب أن نتحلى بالهدوء ونؤدي المباراة بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن الدولي الأرجنتيني يقدم مستويات استثنائية مع نادى الجنوب الإيطالي هذا الموسم وسجل 18 هدفا وصنع 10 أهداف في كل المنافسات ويسعى لزيادة أهدافه في المواجهة التي تجمع بين نابولي وبورتو الليلة.

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