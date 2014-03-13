بلان غير راض عن أداء باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن

/أ ش أ/ أكد لوران بلان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه غير راضي عن أداء الفريق في لقاء العودة في دور الـ16 لدورى الأبطال أمام نادي بايرليفركوزن رغم الصعود لدور الثمانية من البطولة.

وكان لقاء العودة الذي أقيم في استاد الأمراء الليلة الماضية في باريس قد شهد تقدم النادي الألمانى بهدف قبل أن يحول النادى الباريسي النتيجة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وكان باريس سان جيرمان قد فاز باللقاء الأول في المانيا بأربعة أهداف نظيفة.

وقال بلان فى تصريحات للصحفيين تعليقا على اللقاء "خلال التحضير للمباراة أبلغت اللاعبين بنسيان لقاء الذهاب، صحيح أنه في اللاوعي هناك شعور بالتفوق لكن في مواجهات دوري الأبطال يجب أن نظهر بأفضل مستوى".

وأضاف أنه كان يتوقع المزيد من اللاعبين خلال اللقاء ومع ذلك اعترف بأن هناك إحساس بالرضا عن مستوى الفريق بشكل عام هذا الموسم.

ويتصدر باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي كما صعد لدور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي ويسعى للمضي بعيدا في البطولة العربية.