أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلان غير راض عن أداء باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن

Google+ Print
بلان غير راض عن أداء باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن بلان غير راض عن أداء باريس سان جيرمان أمام ليفركوزن

/أ ش أ/ أكد لوران بلان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه غير راضي عن أداء الفريق في لقاء العودة في دور الـ16 لدورى الأبطال أمام نادي بايرليفركوزن رغم الصعود لدور الثمانية من البطولة.

وكان لقاء العودة الذي أقيم في استاد الأمراء الليلة الماضية في باريس قد شهد تقدم النادي الألمانى بهدف قبل أن يحول النادى الباريسي النتيجة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وكان باريس سان جيرمان قد فاز باللقاء الأول في المانيا بأربعة أهداف نظيفة.

وقال بلان فى تصريحات للصحفيين تعليقا على اللقاء "خلال التحضير للمباراة أبلغت اللاعبين بنسيان لقاء الذهاب، صحيح أنه في اللاوعي هناك شعور بالتفوق لكن في مواجهات دوري الأبطال يجب أن نظهر بأفضل مستوى".

وأضاف أنه كان يتوقع المزيد من اللاعبين خلال اللقاء ومع ذلك اعترف بأن هناك إحساس بالرضا عن مستوى الفريق بشكل عام هذا الموسم.

ويتصدر باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي كما صعد لدور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي ويسعى للمضي بعيدا في البطولة العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع