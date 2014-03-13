سان جيرمان سيعرض على بلان التجديد

أ ش أ - أكد ناصر الخليفي رئيس نادى باريس سان جيرمان أن النادي الفرنسي سيقدم عرضا جديدا للمدير الفني رولان بلان من أجل الاستمرار لفترة أطول في قيادة الفريق بعد الصعود لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كان رولان بلان قد تولى المسئولية الفنية لحامل لقب الدوري الفرنسي بعد عملية بحث طويلة لخليفة للمدير الفني السابق الايطالي كارلو انشيلوتي الذي انتقل لتدريب نادى ريال مدريد الاسباني.

وتأتى تصريحات الخليفي اليوم بعد أن ترددت أنباء سابقة بأن الإدارة ترغب في أن يتولى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادى أرسنال الإنجليزي تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

غير أن الرئيس القطري للنادي اكد أنه يرغب في بقاء رولان بلان وقال "أنه باقي وسوف يمدد عقده مع النادي."

وحين سئل على تعليقات الخليفي أعرب رولان بلان عن أمله في أن تصبح هذه الكلمات حقيقة واقعة.

يذكر أن باريس سان جيرمان مرشح للاحتفاظ ببطولة الدوري المحلى كما صعد لدور الثمانية لدوري الأبطال بعد فوزه على باير ليفركوزن الألماني في مجموع المباريتين 6-1.