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مانشستر يونايتد يستهدف لاعب الجزائر الجديد

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مانشستر يونايتد يستهدف لاعب الجزائر الجديد مانشستر يونايتد يستهدف لاعب الجزائر الجديد

أ ش أ - ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الوافد الجديد على منتخب الجزائر، نبيل بن طالب، بات على رادار مانشستر يونايتد.

ويسعى مدرب "الشياطين الحمر" ديفيد مويس، للقيام بحملة انتدابات قوية في الصيف المقبل سعيا لبناء فريق قوي قادر على منافسة كبار الكرة الإنجليزية ومسح الصور السيئة التي يبدو عليها الفريق هذا الموسم.

وفرض نبيل بن طالب نفسه كواحد من أفضل اكتشافات الموسم الحالي من الدوري الأنجليزي بفضل أدائه العالي مع توتنهام هوتسبرز منذ تولي تيم شيروود مهمة الإشراف على الفريق الأول عوضا عن البرتغالي أندري فياس بواس.

جدير بالذكر أن اللاعب نجح في ترك انطباعات جيدة في ظهوره الأول مع منتخب "الخضر" فى المواجهة أمام سلوفينيا التي انتهت بفوز الجزائري 2-0.

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