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ميلان وأرسنال يسعيان لضم نجم فينورد

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ميلان وأرسنال يسعيان لضم نجم فينورد ميلان وأرسنال يسعيان لضم نجم فينورد

أ ش أ - يسعى ميلان وأرسنال لضم النجم الهولندى الشاب لفريق فينورد جوردي كلاسي الى صفوفهما فى موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأبدى كلارينس سيدروف مدرب ميلان، اعجابا شديدا بمواطنه كلاسى الذى يبلغ من العمر 22 عاما.

غير ان صحيفة توتو سبورت الايطالية ذكرت ان كلاسى – الذى سعى نادى فيورنتينا بدوره من اجل ضمه خلال الاشهر الاخيرة – لن يشرع فى اجراء مفاوضات مع اى ناد الا بعد انتهاء بطولة كأس العالم فى البرازيل .

كلاسي كان من ضمن احتياطى الهولندى فى بطولة كأس الامم الاوروبية فى 2012 وقد يشارك ضمن التشكيلة الاساسية لمنتخب الطواحين فى مونديال البرازيل.

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