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إنشاء 3 كباري خرسانية واستكمال مصرف يوسف السباعي بالسويس‎

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إنشاء 3 كباري خرسانية واستكمال مصرف يوسف السباعي بالسويس‎ إنشاء 3 كباري خرسانية واستكمال مصرف يوسف السباعي بالسويس‎

اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة تفقدية

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة تفقدية بدأت بزيارة لمدرسة المستقبل الابتدائية بحي فيصل وأعطى المحافظ تعليماته للحي لإزالة مخلفات مواد البناء علي الطريق المؤدي إلي المدرسة .

وافتتح المحافظ حديقة الطفل بميدان احمد حلمى بدربمنطقة الهويس لخدمة اهالى المنطقة ، مؤكدا ًعلى المسئولين بحى الجناين واستكمال تطوير الحديقة وتفقد المحافظ ترعة السويس لمتابعة أعمال التطهير والتطوير التى تتم بها والتي بدأت بمنطقة الهويس مروراً بكوبرى الخشب عند مدخل شارع الباسل والحسنى والشعراوية وعزبة ابو ترك وابو حسين والعمدة والشلوفة وشندورة .

ووجه المحافظ بضرورة إزالة الكوبرى الخشب في مدخل شارع الباسل وانشاء كوبرى خرسانى بعرض 12 متراً أعلي ترعة السويس واستكمال اعمال الرصف لتحسين الطريق المؤدي من شارع الباسل الي شارع الترعة ، وقررايضاً انشاء 2 كوبرى خرساني بعرض 2 متر لخدمة أهالى منطقة الشلوفة وشندورة لربط الشرق بالغرب لهذه المناطق .

كما تفقد المحافظ أعمال الصرف المغطى بقرية الشلوفة والعمدة بتكلفة 15 مليون جنيه ومتابعة انشاء مصرف يوسف السباعى بتكلفة 16 مليون جنيه ، وتذليل اي عقبات تواجه استكمال انشاء المصرف الزراعى للقضاء على ظاهرة المياه الجوفية و الصرف الزراعى بقرى شباب الخريجين والقطاع الريفى وتجمعات المياه على جانبى طريق السويس الإسماعيلية .

وافتتح المحافظ اللواء العربي السروي طريق (ابو الحسين- العمدة) بطول 2 كم بتكلفة 2.5 مليون جنيه بعد توسعته وتطويره ورصفه لخدمة القطاع الريفى واعطي تعليماته للشركة المنفذة لاعمال الرصف بعمل الاشارات المرورية المطلوبة عند كل دوران.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد وعبد الرحمن الاخوص رئيس حى الجناين والمهندس حسن الزناتى مدير هندسة الرى بالسويس والمهندسة منى السويفى مدير عام الطرق.

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