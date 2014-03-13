محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة تطوير المستشفيات بالمحافظة

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على جميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة على ضرورة الاسراع فى انهاء تنفيذ كافة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمستشفيات الإسماعيلية العام والقنطرة شرق والقصاصين وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لها ضمن خطة التطوير بالاضافة الى الاسراع فى انهاء أعمال تطوير مركز طبى أبوصوير واستعجال استكمال باقى التجهيزات والمعدات الطبية وذلك ضمن حطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الآداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم باعتبار أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورى النصف شهرى الذى يعقده محافظ الاسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد والعقيد علاء البارودى المستشار العسكرى للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب تنفيذها وبحث ومناقشة المعوقات التى تعترض تنفيذ هذه الأعمال وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لتذليلها .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الخاص بنقل سوق الجمعة الأسبوعى للسيارات الذى يقام بمنطقة مجمع المواقف والزام جميع أصحاب معارض السيارات بنقل معروضاتهم الى المقر المخصص لهم بأرض المعارض على الطريق الدائرى من أجل الحفاظ على الشكل الحضارى للاسماعيلية والحد من ظاهرة الاشغالات للأرصفة وتسهيل الحركة المرورية للمشاه والمركبات . كما أكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مضاعفة حجم العمل وتكثيف حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع كافة الاشغالات أولا بأول والتصدى بكل حسم وعدم التهاون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع مرتكبى هذه المخالفات .

كما طالب المحافظ جميع المسؤلين بضرورة متابعة كافة الاجراءات الوقائية التى تتخذ فى جميع المؤسسات والهيئات لمواجهة الاصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان والتربية والتعليم وكافة الجهات المعنية .

وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم الأعمال فى رفع القمامة والمخلفات والنظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها حتى تعود للاسماعيلية صورتها المبهجة .