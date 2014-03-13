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استمرار إضراب أطباء وصيادلة كفر الشيخ لليوم السادس على التوالي

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استمرار إضراب أطباء وصيادلة كفر الشيخ لليوم السادس على التوالي استمرار إضراب أطباء وصيادلة كفر الشيخ لليوم السادس على التوالي

 

واصل أطباء وصيادلة المستشفى العام بكفر الشيخ ،والمستشفى العام بدسوق، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ،إضرابهم الجزئي المفتوح لليوم السادس على التوالي إستجابة لدعوة النقابة العامة للأطباء ونقابة الصيادلة لتنظيم الإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة مخصصات وزارة الصحة وتحسين العلاج وتنفيذ كادر الأطباء.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمره، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، توقف العمل بالعيادات الخارجية تنفيذا لقرار الإضراب، بينما تقوم بقية الأقسام مثل الطوارئ والعناية المركزة وأقسام القلب والباطنة وغيرها بعملها الطبيعى طوال اليوم دون توقف.

وأضاف عدد من المترددين على المستشفى العام، إن توقف العيادات الخارجية حرمهم من الحصول على العلاج الذى يتم تدوينه خلال تذكرة الكشف وأنهم يضطرون لشرائه من الخارج بالإضافة إلى مشاكل كثيرة منها الزحام على أقسام الطوارئ والاستقبال.
> وأشار أنهم مستاءون من عدم اجراء الكشف الطبي عليهم وعاد عدد كبير من المرضى ومنهم كبار السن بسبب الإضراب برغم برودة الجو وغزارة الأمطار .

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