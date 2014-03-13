محافظ القاهرة: مدارس جديدة بالمقطم والسلام لتخفيف الكثافة الطلابية

وافق الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 9000 م2 بنطاق حى مدينة السلام أول لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة عدد من المدارس عليها، كحق انتفاع بدون مقابل، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك فى إطار إستراتيجية المحافظة للتوسع فى إنشاء المنشآت التعليمية، وتطوير المدارس على مستوى كافة الأحياء، وخاصة التى تشهد كثافة طلابية عالية بالمناطق الأكثر احتياجاَ .

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن أجهزة المحافظة لا تألو جهداَ فى تطوير منظومة التعليم بكافة عناصرها بداية من المنشآت والأجهزة الحديثة، وحتى أهم عناصر العملية التعليمة وهو المدرس من خلال دعمه فنياَ ومادياَ ومعنوياَ، إيماناَ منها بأن التعليم هو أساس التنمية وقاطرة تطوير وإعداد الأجيال القادمة، وتسعى دائماَ لتوفير أكبر عدد ممكن من الأراضى الفضاء الخالية وتخصيصها على الفور لإقامة مدارس جديدة وفق نماذج حديثة، لتقليل الكثافة الطلابية التى تعانى منها مدارس القاهرة، وخاصة فى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية .

كما قرر المحافظ الموافقة على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بالمحافظة على تخصيص عدد 4 قطع من الأراضى، لإقامة مدارس جديدة بنطاق حى المقطم لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكاَ للمحافظة، حيث تم تخصيص قطعة رقم 4 بمساحة 1600م2 بالحى الرابع بالمقطم، وقطعة الأرض رقم 5 بالهضبة الوسطى بمساحة 3390 تقريباَ، وكذلك قطعة رقم (1) بالحى السادس بالمقطم بمساحة 5100 م2، وقطعة الأرض رقم (1) بالحى الثامن بالهضبة الوسطى بالمقطم بمساحة 6260 م2 تقريباَ مع اتباع كافة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

وأكد المحافظ أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام عدد كبير من المدارس ضمن العملية التعليمية لأبناء القاهرة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ إلى جنب بالتوازى، مشيراَ إلى أن التطوير لا يكتفى بالناحية الإنشائية فقط، ولكن يمتد ليشمل كافة عناصر المنظومة التعليمية برفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل والطرق .