هكذا تستعد بيرين سات لحفل زفافها الشهر المقبل

بعد أن فاجأت الممثلة التركية بيرين سات وخطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو الجميع بحفل خطوبة سرّي لم يحضره سوى 50 شخص من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين، من بينهم الممثلة إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر والممثلة بيلتشيم بيلجين وزوجها المخرج يلماز أردوغان، سافرت العروسان في إجازة قصيرة إلى لوس أنجلوس إستعداداً لحفل زفافهما مساء 26 نيسان\أبريل.

وقد بدأت بيرين باتباع حمية غذائية سريعة وقاسية من أجل خسارة 3 كلغم من وزنها الزائد الذي اكتسبته في مسلسلها الأخير "الإنتقام" الذي عرض بنجاح لموسمين كاملين، ومدّة هذه الحمية 50 يوماً فقط، تسبق حفل زفافها لتتمكن من ارتداء الفستان الذي اختارته.

من جهة ثانية، لا تزال بيرين ترفض كل ما يعرض عليها من أفلام ومسلسلات وإعلانات جديدة لرغبتها بعدم إرجاء موعد زواجها، رغبةً منها في التفرغ لحياتها الخاصة، وفي إنجاب الأطفال خاصةً وأن خطيبها كينان صرح قبل فترة برغبته في إنجاب توأمين.

ولم يعرف بعد إن كان صديقها مصمم الأزياء التركي الشهير أوزغور مانصور هو الذي سسيصمم لها فستان زفافها أم ستقتنيه من دار أزياء عالمية، خاصة وإنها ارتدت فستان زفاف من تصميمه في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الإنتقام" في مشهد زفافها على أمير (ميرت فيرات).

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