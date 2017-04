أفلام بالجملة في الصالات العربية

Red Sky و Force of Execution و Patrick و Only God Forgives هي الأفلام التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

Red Sky

فيلم أكشن من إخراج الممثل Mario Van Peebles ومن بطولة Shane West و Rachael Leigh Cook و Bill Pullman. تدور أحداثه في العراق عام 2001، حيث أعطيت التعليمات لطيارين في سلاح الجو بقصف إحدى المناطق الزراعية ممّا أدّى أثناء تنفيذ المهمة الى مقتل مجموعة من الخبراء العسكريين الذين كانوا في الموقع المستهدف وحيث سرق أثناء العملية العسكرية سلاح كيميائي معروف باسم Rainmaker. من كان وراء هذه العملية؟ وهل كان للطيارين دور فيها؟ وماذا لو وقع السلاح المذكور في أيدي المنظمات الإرهابية؟ Red Sky يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

Force of Execution

Steven Seagal و Danny Trejo و Ving Rhames هي ثلاثة أسماء لممثلين لمعوا في التسعينيات من القرن الماضي من خلال مجموعة من أفلام الأكشن التي نالت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر عالمياً وفي الدول العربية تحديداً. اليوم يجتمع هذا الثلاثي في فيلم واحد عنوانه Force of Execution والذي تدور قصته حول رجل عصابات نافذ يشعر جدياً بالاعتزال بالرغم من بنائه إمبراطورية من وراء أعماله المشبوهة والإجرامية. ولكن هذه الفكرة ستتلاشى مع دخول أحد الأشخاص الذي قرر مواجهته في معركة وحده الرابح يخرج منها حياً. Force of Execution يعرض حالياً في البحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق وقطر.

Patrick

هو نسخة جديدة لفيلم من نوع التشويق من إنتاج أسترالي يحمل نفس العنوان ومن إنتاج عام 1978. تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى Patrick دخل في غيبوبة عميقة بعد أن قتل والدته وعشيقها، وهو اليوم موجود في الغرفة رقم 15 في إحدى العيادات النفسانية حيث يجري عليه الطبيب Roget مجموعة من التجارب الغريبة حول الحياة والموت. ولكن ماذا سيحصل عندما تكتشف Kathy مساعدة الطبيب أن القاتل Patrick يمكنه أن يكلمها من خلال إرسال أفكاره الى الكومبيوتر. Patrick يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.

Only God Forgives

بعد النجاح الذي حققه المخرج Nicolas Winding Refn والممثل Ryan Gosling من خلال فيلم Drive يعود هذا الثنائي مع خلال هذا الفيلم الذي تشارك أيضاً في بطولته الممثلة Kristin Scott Thomas. بعد تمكنه من الإفلات من العدالة في أميركا، يعيش Julian اليوم في بانكوك حيث يدير نادي للملاكمة التايلاندية تمويهاً عن ترويجه للمخدرات. في المقابل، قررت والدته التي تدير منظمة مشبوهة التوجه الى تايلاند بهدف إعادة جثمان ابنها المدلل Billy الذي تم تصفيته على يد والد فتاة كان قتلها Billy بوحشية. أمام هذا الواقع، تطلب والدة Julian منه الإنتقام لشقيقه مهما كلّف الأمر. Only God Forgives فيلم عنيف وجيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.