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سويفت تشعر بالاشمئزاز من غوميز والسبب بيبر

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سويفت تشعر بالاشمئزاز من غوميز والسبب بيبر سويفت تشعر بالاشمئزاز من غوميز والسبب بيبر

قطعت النجمة Taylor Swift علاقتها بصديقتها النجمة Selena Gomez ، بسبب عودتها إلى حبيبها النجم Justin Bieber.

وقالت Taylor البالغة من العمر 24 عاماً إنّ Selena هي أقرب إليها من أختها، إلا أنّها تشعر بالاشمئزاز منها مؤخّراً، بسبب عودتها إلى صديقها السابق المثير الدائم للمشاكل Justin Bieber، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وفي سياق متّصل، أكّد كلٌّ من والد ووالدة Selena أنّ أسوأ ما حصل لابنتهم هو علاقتها بـJustin، لأنّها أدخلتها مصحّة تأهيل نفسيّ بعد انفصالها عنه، خلال العام الماضي.

يُذكر أنّ Justin Bieber أرسل مؤخّراً وروداً بقيمة 10 آلاف دولار لـSelena، كما سافر من ميامي إلى "مكاليين" في تكساس، يوم 7 مارس الجاري، لكي يراها، حيث تصالحا، ثمّ نشر على صفحته الخاصّة، وهو يراقصها.

 

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