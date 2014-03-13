بعد حياة الشهرة ناعومي كامبل تريد الإنجاب

يبدو أن بريق الشهرة قد بدأ يختفي في حياة العارضة العالمية Naomi Campbell، التي عبّرت عن رغبتها الشديدة في الإنجاب، وعن أمنيتها أن تصبح أمّاً في أسرع وقت.

وبرغم أنّ Naomi البالغة من العمر 43 عاماً غير مرتبطة عاطفياً، إلا أنّها أكّدت أن ذلك لن يُشكّل عائقاً، إذ ستبحت عن طرق بديلة للإنجاب.

وفي حوار لها مع الإعلامية Diane von Furstenberg، قالت Naomi: "لا أستطيع الانتظار أكثر لأحصل على طفل، سأحصل عليه وأنا مرتبطة برجل أو من دون ارتباط، سأنجبه وحدي".

وجاء هذا القرار بعد سنين طويلة من الشهرة، كانت قد قررت Naomi Campbell خلالها عدم الإنجاب أو تكوين أسرة، لظروف عملها، الذي يتطلّب جسداً ممشوقاً طوال الوقت. لكنّ التقدّم في العمر غيّر كلّ شيء، وجعلها تشعر بالحاجة إلى الإنجاب.

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