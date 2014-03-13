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هل لا تزال أنغام متزوّجة من أحمد عز؟

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هل لا تزال أنغام متزوّجة من أحمد عز؟ هل لا تزال أنغام متزوّجة من أحمد عز؟

علمت "سيدتي نت" من مصادر مقربة من المطربة المصرية أنغام، أن هذه الأخيرة غضبت بشدّة عقب اتصال أحد أصدقائها بها ليبلغها بما قاله المحامي عصام قنديل عن زواجها السابق من أحمد عز.
وكان قنديل قد أعلن في اتصال هاتفي بقناة "النهار" أن أنغام كانت متزوجة من عز، ما دفعها إلى التفكير باللجوء إلى القضاء للمطالبة برد اعتبار بسبب ما اعتبرته تشهيراً بها، إلا أن بعض أصدقائها ينصحونها بتجاهل الأمر حتى لا تساهم بنفسها في انتشاره.
وكانت شائعات انتشرت قبل عام عن زواج عز سراً من أنغام، بعد تردّده عليها في فيلتها الكائنة في مدينة الشروق ومشاهدة الكثيرين لسيارته أمام الفيلا، إلا أن الاثنين نفيا الشائعة وقالا إنهما مجرد صديقين، لتعود هذه المكالمة من عاصم قنديل لتجدد الأقاويل حول هذا الموضوع.
من ناحيتنا قد حاولنا الاتصال بأنغام مراراً، إلا أن هاتفها كان مغلقا، فاتصلنا بالمحامي عاصم قنديل فأجابنا مؤكداً خبر زواج عز فعلياً من أنغام، وقال إنه لا يعرف إذا كانا حتى الآن لا يزالان متزوجين أم أنهما انفصلا.

 

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