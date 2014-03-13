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بالصور:اختطاف ابنة رشيد عسّاف في دمشق!

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بالصور:اختطاف ابنة رشيد عسّاف في دمشق! بالصور:اختطاف ابنة رشيد عسّاف في دمشق!

بعد تأجيل استمرّ لسنوات عدة بسبب مشاكل في ملكيّة نص العمل، ثم تأجيل التّصوير بسبب الأحداث المضطربة التي تشهدها دمشق، انطلقت أخيراً في العاصمة السّوريّة عمليّات تصوير مسلسل البيئة الشّاميّة الجديد "طوق البنات" للمخرج محمد زهير رجب والكاتب أحمد حامد.
ويلعب الفنّان السّوري رشيد عسّاف بطولة العمل حيث يجسّد شخصية "أبو طالب" وهو مقاوم وطني وأحد رجال الحارة الذين ينتفضون في وجه الإحتلال الفرنسي.
ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عسّاف كلّ من منى واصف، ديمة قندلفت، جهاد سعد، تاج حيدر، ضحى الدبس، فاديا خطاب، فايز قزق، عبد الرحمن ابو القاسم، ليلى جبر، روعة السّعدي..
وتدور قصّة المسلسل حول الطوق الذي اشتراه "أبو طالب" لابنته الصّغيرة، وبنصيحة من زوجته يقرّر أن يوزع خرزات الطّوق على بقيّة بناته لكي يكون لكلّ منهن خرزة تعلقها على صدرها عندما تكبر، وبلحظة انتقام من والد البنات بعد أن اعتقد أحدهم بأنّ والدهم يتعامل مع المحتلّ الفرنسي، يتم خطف أصغر البنات انتقاماً منه.

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