مركز المرأة للإرشاد والتوعية تشيد بقرار إحالة طبيب الختان بأجا للمحاكمة

أشاد رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بقرار النائب العام فى الجنحة رقم 3709 لسنة 2014 جنح أجا دقهلية، وذلك بإحالة الطبيب رسلان فضل حلاوة إلى المحاكمة الجنائية وكذا الولى الطبيعى للمجنى عليها سهير الباتع محمد باعتباره شريكا للطبيب فى جريمة الختان ليعد قرار النائب العام سابقة هى الأولى من نوعها فى مثل هذه النوعية من الجرائم ولتكلل السعى الحثيث من جانب منظمات المجتمع المدنى للوصول لتلك النتيجة.

وأكد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن تلك الواقعة تشكل جنحة وتؤثم بنصوص المواد 238 فقرة 1 و2، 242 مكرر من قانون العقوبات، وكذا المواد 2 والمادة 96 فقرة 2. المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. ويسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهن، لأن الجهاز التناسلى الذى تم بتره أو نهكه كان فى شكله الطبيعى الذى خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أى نوع يستدعى تدخلاً جراحيًّا.

وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحى بهذا الجهاز على أى صورة كان الختان عليها لا يعد فى صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.