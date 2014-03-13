حساسية الفوط النسائية.. مخجلة وتؤرق النساء

رغم اختيار المرأة لأفضل وأجود أنواع الفوط النسائية التي يعلن عنها في التلفاز، والتي تمتاز بمظهر جذاب ورائحة معطرة وتغليف متقن، لكنها تتسبب لها بالحساسية، عن ذلك سألت «سيدتي نت» الدكتور أنور البطة، ماجستير أمراض جلدية وتناسلية وتجميل بجامعة نيكولاي تستيمتسانو، واستطلعت منه حول بعض النقاط التي تخص مثل هذا النوع من الحساسية.

• هل تعتبر الحساسية من الفوط الصحية حالة نادرة من الحساسية؟

هي أمر شائع، وشكوى مزعجة وليست نادرة، وقد تختلف من أنثى لأخرى فقط من حيث الحدة والأعراض.

• ماهي أعراضها؟

تتلخص بوجود الحكة فقط دون وجود مظاهر على سطح الجلد مثل: الاحمرار أو القشرة أو الإفرازات، مما قد يزيد حدوثها هو كثرة الرطوبة بتلك المنطقة.

• ماهي أكثر أوقات ظهورها والمعاناة منها؟

يجب أن تلاحظ المرأة التوقيت الذي تحدث به الحساسية أو الحكة المهبلية، وتتأكد من وجود ارتباط بين استعمال الفوط الصحية وبين حدوث الحكة؛ لأن نسيج الفوط الصحية يثير حساسية الجلد، فمثلما يصاب بعض الأطفال بما يسمى التهابات الجلد الناتجة عن الحفاضات Napkin dermatitis قد تصاب المرأة بمثل هذا النوع من الالتهابات.

• ما أكثر فترات عمرية للنساء معاناة منها؟

كما ذكرت سابقاً إنه أمر شائع بين النساء على مختلف أعمارهن، حتى إن الفتيات غير المتزوجات يشكون منها.

• هل هناك أنواع أخرى من الحساسية التي تخجل أن تعبر عنها المرأة؟

أحياناً تكون أسباب الحساسية والشعور بالحكة المهبلية لدى النساء ناتجة عن عدة أمور مثل: استخدام المعطرات أو الصابون العطري، والغسولات غير المخصصة لتلك المنطقة، بودر التلك، كريمات إزالة الشعر، ورق التواليت خاصة المعطر والملون، أو أحياناً المساحيق التي تغسل بها الملابس الداخلية، أيضاً الملابس الداخلية المصنوعة من ألياف صناعية مثل البوليستير، فيجب الحرص على ارتداء ملابس داخلية قطنية.

• ماهي مواد التنظيف التي يمكن استخدامها بأمان للمنطقة الحساسة؟

يجب الاهتمام بنظافة المنطقة التناسلية، فالمهبل يمتلك طبيعياً مقومات ذاتية تحميه من تعديات البيئة الخارجية، ويجب احترام هذه المقومات وعدم التلاعب بها، ويوجد الكثير من أنواع الغسولات الخاصة بتلك المنطقة، ولكن ببساطة الماء الفاتر مع الصابون غير المشبع بالروائح والمواد الكيميائية الإضافية مع مراعاة التجفيف التام للمنطقة تعتبر أفضل الطرق الآمنة.

• كيف يمكن علاج وتفادي حساسية الفوطة الصحية؟

1- يجب اختيار النوع المناسب من الفوط الصحية من خلال التجريب، ويفضل الأنواع المصنوعة من القطن فقط، دون إضافات للنسيج المصنوع من الألياف الصناعية، مثل ما يسمى نسيج قاف (نسيج يحتوي على النايلون).

2- تفادي لبس الملابس الضيقة والمصنوعة من أنسجة تسبب الحساسية وتزيد الرطوبة.

3- تفادي استعمال كل ما من شأنه أن يسبب الحساسية مثل المواد التي ذكرتها سابقاً.

وبالنسبة للعلاج في حال الإصابة تستخدم مضادات الحساسية، مثل كريم «الوكاكورتين» مرتين يومياً، ولمدة أسبوع من دون زيادة، وقد يفيد استعمال حبوب الكلارتين 10mg مرة يومياً لتخفيف الحكة، وأيضاً يمكن استخدام الكيناكومب كريم مرتان يومياً.