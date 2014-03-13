إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي في أسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم ، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي ساحل سليم / البداري .

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 50243 أجرة أسيوط قيادة أحمد . م . أ ، 30 سنة، سائق ومقيم بالنواورة البداري ،فوجىء بتوك توك في الاتجاه المعاكس وحال مفاداته إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق وحدوث تلفيات بها .

> ونجم عن ذلك ،أصابة كلاً من ناصر . أ . م ،35 سنة ،فلاح ومقيم العتامنة – مركز البداري ومحمود . ح . ، 45 سنة، دبلوم ومقيم الشيخ عبدالله – مركز البداري وحسن . م . ح، 30 سنة، فلاح،وأحمد . م . ح ،21 سنة ،طالب مقيم بندر البداري بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة .