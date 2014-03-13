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الخارجية : تحرك مصري موسع مع قرب انتهاء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

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الخارجية : تحرك مصري موسع مع قرب انتهاء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل الخارجية : تحرك مصري موسع مع قرب انتهاء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

السفير بدر عبد العاطى- المتحدث بإسم الخارجية

أوضح السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه من الضرورى عدم تكرار ماحدث بعد قمة كامب الثانية فى الولايات المتحدة الامركية عام 2000 بشان المفاوضات الفلسطينية.

وقال عبد العاطى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وكالة انباء الشرق الاوسط، أن هناك تحركًا مصريًا فى القضية الفلسطينية وخاصة مع قرب انتهاء من المفاوضات القائمة بين الجانبين فى ابريل المقبل.

وأوصف إلى أن ما طرح حتى الان من خلال المفاوضات الفلسطنية لا يلبي الحد الادنى من الحقوق المشروعة للفلسطنين ،كما اكد ان الوزير الخارجية نبيل فهمى طالب أكثر من مرة بضرورة التحرك فى المفاوضات، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني ذهب الى واشنطن لبحث المفاوضات.

المراسل : محمود عبد الحفيظ

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