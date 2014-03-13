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سائق يتهم الإخوان بإتلاف سيارته وكتابة عبارات مسيئة للجيش بالمنوفية

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سائق يتهم الإخوان بإتلاف سيارته وكتابة عبارات مسيئة للجيش بالمنوفية سائق يتهم الإخوان بإتلاف سيارته وكتابة عبارات مسيئة للجيش بالمنوفية

اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية

تقدم سائق بمدينة السادات ببلاغ الى قسم الشرطة يتهم فيه اثنين من اعضاء جماعة الاخوان بكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة على سيارته وإتلاف سيارته بإسبراى دوكو لوجود صورة المشير عبد الفتاح وزير الدفاع على ابواب سيارته.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بتلقيه بلاغا من عباس حسين عبد السلام 41 سنة سائق ومقيم قرية الاخماس بتضرره من محرم سعيد محرم واسامة حمدى سعيد والمنتمين لجماعة الاخوان لكتابتهم عبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة على سيارته النقل ورش اسبراى على زجاج السيارة الايسر واللوحة الخلفية وذلك لوجود صورة السيسى على ابواب السيارة تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1394 ادارى السادات وباشرت النيابة التحقيق.

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