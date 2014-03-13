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ميركل تحذر روسيا من “أضرار جسيمة” إذا لم تغير سياستها بشأن أوكرانيا

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ميركل تحذر روسيا من “أضرار جسيمة” إذا لم تغير سياستها بشأن أوكرانيا ميركل تحذر روسيا من “أضرار جسيمة” إذا لم تغير سياستها بشأن أوكرانيا

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس ان روسيا تغامر بمواجهة أضرار سياسية واقتصادية “جسيمة” اذا رفضت تغيير نهجها بشأن أوكرانيا.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان بحسب ما افادت رويترز “السيدات والسادة… اذا واصلت روسيا النهج الذي اتبعته في الاسابيع الماضية فانها لن تكون كارثة بالنسبة لاوكرانيا فقط.”

واضافت “لن نراها نحن فقط وانما جيران روسيا .. على انها تهديد. وهي لن تغير علاقات الاتحاد الاوروبي مع روسيا فحسب. لا .. هذا سيسبب أضرارا بالغة لروسيا اقتصاديا وسياسيا.”

وقالت ميركل انه بدلا من التحرك كشريك من أجل الاستقرار في أزمة أوكرانيا سعت روسيا إلى استغلال ضعف جارتها.

وأضافت “لا يمكن أن تكون سلامة أراضي أوكرانيا محل شك” موضحة أن الوضع في منطقة القرم بجنوب أوكرانيا لا يقارن بحالة كوسوفو في البلقان.

 

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