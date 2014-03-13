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القبض علي عاطل وربة منزل بتهمة حيازة أقراص مخدرة في المنيا

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القبض علي عاطل وربة منزل بتهمة حيازة أقراص مخدرة في المنيا القبض علي عاطل وربة منزل بتهمة حيازة أقراص مخدرة في المنيا

اسامة متولي -مدير أمن المنيا

لقت مباحث المخدرات بالمنيا ، القبض على عاطل وربة منزل بحوزتها كمية من الاقراص المخدرة  بقصد الاتجار وسلاح أبيض ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

 تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس مباحث المخدرات ، بضبط حسن . م . ع 33 سنة عاطل ، ومقيم بعشش محفوظ التابعة لمدينة المنيا ، بحوزتة 500 قرص لعقار الترمادول للاتجار ، تحرر المحضر رقم 2361 لسنة 2014 إدارى قسم المنيا .

كما تم ضبط سماح . أ . أ 45 سنة ربة منزل ، بحوزتة 30 قرص مخدر من عقار التيدول بقصد الاتجار ومبلغ 325 جنية وهاتف محمول ومطواة ، تحرر المحضر رقم 1623 لسنة 2014 إدارى مركز مغاغة ، وتولت النيابة التحقيق .

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