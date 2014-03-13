ضبط موظفين بالمطار لحصولهما على رشوة لتهريب هواتف محمولة

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس من ضبط موظفين بالمطار اثناء تلقيهما رشوة من راكب قادم من دبي مقابل تهريب حقيبه مليئة بالهواتف المحمولة الحديثة .

وأفاد مصدر امني مسئول بالمطار انه وردت معلومات لإدارة مباحث مطار القاهرة بمحاولة احد الركاب القادمين من دبي فى تهريب هواتف محمولة بمساعدة موظفين يعملان بالمطار.

وعلى الفور، أمر اللواء يسرى عبد العزيز مدير ادارة البحث الجنائي بتشديد الاجرءات ونشر فريق من المباحث تمكن من ضبط موظفين يتلقيا رشوة من الراكب لتهريب حقيبه تحتوى على ٨٦ هاتفا محولا حديثا مقابل ١٠ آلاف جنيه، وذلك بدون المرور على جمارك المطار، وأمر اللواء علاء علي مدير امن مطار القاهرة باتخاذ الاجرءات القانونين معهما .