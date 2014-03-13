أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط موظفين بالمطار لحصولهما على رشوة لتهريب هواتف محمولة

Google+ Print
ضبط موظفين بالمطار لحصولهما على رشوة لتهريب هواتف محمولة ضبط موظفين بالمطار لحصولهما على رشوة لتهريب هواتف محمولة

مطار القاهرة الدولى

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس من ضبط موظفين بالمطار اثناء تلقيهما رشوة من راكب قادم من دبي مقابل تهريب حقيبه مليئة بالهواتف المحمولة الحديثة .

وأفاد مصدر امني مسئول بالمطار انه وردت معلومات لإدارة مباحث مطار القاهرة بمحاولة احد الركاب القادمين من دبي فى تهريب هواتف محمولة بمساعدة موظفين يعملان بالمطار.

وعلى الفور، أمر اللواء يسرى عبد العزيز مدير ادارة البحث الجنائي بتشديد الاجرءات ونشر فريق من المباحث تمكن من ضبط موظفين يتلقيا رشوة من الراكب لتهريب حقيبه تحتوى على ٨٦ هاتفا محولا حديثا مقابل ١٠ آلاف جنيه، وذلك بدون المرور على جمارك المطار، وأمر اللواء علاء علي مدير امن مطار القاهرة باتخاذ الاجرءات القانونين معهما .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا