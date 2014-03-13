مصرع ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها الطريق بالمنوفية‎

لقيت سيدة مصرعها اثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا صدمها احد القطارات المتجهة الى القاهرة تم نقل الجثة الى مستشفى قويسنا وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول صباح سعيد عبد المطلب -48 سنة- ربة منزل جثة هامدة ومقيمة قرية ميت القصرى.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 915 المتجه من القاهرة للاسكندرية بالقرب من مزلقان قويسنا اثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور فلقيت مصرعها فى الحال تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1515 ادارى مركز قويسنا.