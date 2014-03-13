أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها الطريق بالمنوفية‎

Google+ Print
مصرع ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها الطريق بالمنوفية‎ مصرع ربة منزل صدمها قطار اثناء عبورها الطريق بالمنوفية‎

جثة – أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها اثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا صدمها احد القطارات المتجهة الى القاهرة تم نقل الجثة الى مستشفى قويسنا وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول صباح سعيد عبد المطلب -48 سنة- ربة منزل جثة هامدة ومقيمة قرية ميت القصرى.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 915 المتجه من القاهرة للاسكندرية بالقرب من مزلقان قويسنا اثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور فلقيت مصرعها فى الحال تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1515 ادارى مركز قويسنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا