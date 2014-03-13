بالصور.. توزيع 10 طن لحوم في مطروح من ” الأورمان ” ومؤسسة خلفية بن زايد

قامت جمعية الاورمان ،بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الامارتية، بدعم محافظة مطروح ب10 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الاسر المستحقة بمطروح ودور الايتام وعلى الجمعيات الخيرية وتم توزيع اللحوم بمعرفة لجنة برئاسة اللواء يعقوب امام سكرتير عام المحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية

حيث تم توزيع 50 % منها على مدينة مرسى مطروح والكمية الباقية على مدن ومراكز المحافظة تمهيداً لتوزيعها على الفئات المستحقة فى قرى ونجوع المحافظة .

وأكد اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح على ضرورة أن تصل هذه اللحوم للأسر المستحقة بجميع مدن المحافظة بإشراف العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية ومجالس المدن .

ومن ناحية اخرى، وزعت جمعية الاورمان بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الامارتية عدد 15 قرض حسن ل15 رجل وسيدة لمشروعات الشباب بالجمعية المركزية بإجمالى 60 الف جنية بواقع 4 الف لكل مستفيد ،حيث سلم المبالغ احمد الدسوقى، مندوب جمعية الاورمان وعبد الخالق ،مدير الجمعية المركزية .