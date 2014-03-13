جوانح الدجاج مع صلصة الزعفران

المقادير:
- 12 جانحاً من الدجاج
- القليل من زيت الزيتون
- حبّة صغيرة من البصل المفروم ناعماً
- 4 فصوص من الثوم المدقوق
- قبضة من الزعفران
- عود من الصعتر البري
- 125 ملليلتراً من عصير التفاح
- 125 ملليلتراً من مرق الدجاج
- قطعة من الخبز الإفرنجي، للتقديم
طريقة التحضير:
1- يتمّ التخلّص من أطراف الجوانح، ثم تقطّع إلى أنصاف من أمكنة التصاقها، وتقلى في مقلاة عميقة تحتوي على زيت الزيتون، وذلك حتى تصبح بنيّة. ثم، توزّع في طبقٍ مخصّص للفرن.
2- يضاف المزيد من زيت الزيتون إلى المقلاة عينها، ويقلّب البصل والثوم فيها، حتى ينضجا. ثم، ينثر الزعفران، ويوضع الصعتر، ويسكب كلّ من العصير والمرق. ويدع هذا الخليط يغلي، لبضع دقائق.
3- يسكب هذا الخليط مع سائله فوق طبق الدجاج، ويدخل إلى الفرن المحمّى سابقاً لعشرين دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية. ويقدّم ساخناً، مع الخبز الإفرنجي.
(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص)
وقت التحضير: 35 دقيقة.
وقت الطهو: 25 دقيقة.
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