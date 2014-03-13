جوانح الدجاج مع صلصة الزعفران

المقادير:

- 12 جانحاً من الدجاج

- القليل من زيت الزيتون

- حبّة صغيرة من البصل المفروم ناعماً

- 4 فصوص من الثوم المدقوق

- قبضة من الزعفران

- عود من الصعتر البري

- 125 ملليلتراً من عصير التفاح

- 125 ملليلتراً من مرق الدجاج

- قطعة من الخبز الإفرنجي، للتقديم

طريقة التحضير:

1- يتمّ التخلّص من أطراف الجوانح، ثم تقطّع إلى أنصاف من أمكنة التصاقها، وتقلى في مقلاة عميقة تحتوي على زيت الزيتون، وذلك حتى تصبح بنيّة. ثم، توزّع في طبقٍ مخصّص للفرن.

2- يضاف المزيد من زيت الزيتون إلى المقلاة عينها، ويقلّب البصل والثوم فيها، حتى ينضجا. ثم، ينثر الزعفران، ويوضع الصعتر، ويسكب كلّ من العصير والمرق. ويدع هذا الخليط يغلي، لبضع دقائق.

3- يسكب هذا الخليط مع سائله فوق طبق الدجاج، ويدخل إلى الفرن المحمّى سابقاً لعشرين دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية. ويقدّم ساخناً، مع الخبز الإفرنجي.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص)

وقت التحضير: 35 دقيقة.

وقت الطهو: 25 دقيقة.

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