ميسي: عاد برشلونة الذي يحبه الجمهور

(إفي): أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتأهل فريقه برشلونة الى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بمانشستر سيتي الإنجليزي، ليعوض اخفاقاته في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة انتصارا بملعبه كامب نو بهدفين لواحد في إياب دور الـ16 ، ليكرر فوزه في الذهاب على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 4-1.

وعقب القمة صرح ميسي، صاحب الهدف الأول اليوم، لقناة (بلوس) بخصوص الانتقادات التي طالت البارسا مؤخرا "لا أعرف اذا ما كانت تلك الانتقادات مبالغ فيها، لكننا أول من ننتقد أنفسنا، لا يمكن القول بأن الليجا ضاعت، يتبقى وقت طويل".

وبشأن مواجهة السيتي الليلة، أوضح "كنا ندرك أهمية تسجيل هدف لحسم التأهل، ثم التفكير في هدف ثان، لاحت لنا العديد من الفرص، ولم نشعر بالخطر على ضياع التأهل".

وأضاف (البرغوث) "اليوم عاد برشلونة الذي يحبه الجمهور، كنا في حاجة لتحسين صورتنا بعد خسارتين امام ريال سوسييداد وبلد الوليد".