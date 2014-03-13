سيتي: مازلنا أحياء ومشروعنا لم يفشل بعد

(إفي): امتدح روبن كوسياس مساعد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أداء فريقه امام برشلونة رغم الخسارة للمرة الثانية على التوالي امام الخصم الكاتالوني والخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق البارسا انتصارا بملعبه كامب نو بهدفين لواحد على مان سيتي في إياب دور الـ16 من التشامبيونز، ليكرر فوزه في الذهاب على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، ويتأهل لربع النهائي بنتيجة إجمالية 4-1.

وأدار كوسياس سيتي في غياب بيليجريني الموقوف بسبب هجومه على التحكيم في لقاء الذهاب، ليتابع المباراة من مدرجات كامب نو.

وقال المدرب الثاني في تصريحات صحفية "قدمنا مباراة جيدة، وكان بوسعنا افتتاح التسجيل، نشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة وتوديع البطولة".

وأبدى كوسياس تفاؤله بحظوظ مان سيتي في التتويج بالدوري الإنجليزي بعد الفوز ببطولة رابطة المحترفين (كابيتال وان)، وذلك رغم خروجه من بطولتين في غضون أسبوع: كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الابطال.

وأوضح المساعد "لازلنا أحياء ومشروعنا قائم، قاتلنا في جميع البطولات حتى وإن لعبنا بـ10 لاعبين، مرت 8 أشهر على انطلاق المشروع، فزنا بلقب وبإمكاننا الفوز بآخر في البريميير ليج".